Bombeiros da Califórnia lutam contra incêndio no leste de Los Angeles

Milhares de bombeiros da Califórnia combatem neste domingo (2) um incêndio que ameaça moradores perto da cidade de San Bernardino, situada a uma centena de quilômetros de Los Angeles.

O chamado "Apple Fire", que foi declarado na tarde de sexta-feira, já devastou mais de 8.300 hectares no Cherry Valley e a floresta nacional de San Bernardino, no sul da Califórnia.

A fumaça produzida pelo incêndio era visível a vários quilômetros, o que gerou um alerta sobre a qualidade do ar na noite de sábado.

Ao menos 2.600 residências e quase 7.800 pessoas tiveram que ser evacuadas.

Às 15h de Brasília (18h GMT), mais de 1.300 bombeiros, auxiliados por helicópteros e caminhões, estão mobilizados na área.

No começo da tarde, o fogo não estava contido e continuava avançando. No entanto, não se informou sobre vítimas e as perdas se limitam a dois imóveis e uma casa.

Espera-se que o incêndio continue fortemente ativo neste domingo, devido às altas temperaturas e à seca.

Uma investigação está em curso para determinar a origem do incêndio, que pode ser criminoso.