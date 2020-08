Ao menos 36 tripulantes de cruzeiro estam positivo para a COVID-19 na Noruega

Ao menos 36 tripulantes confinados em um navio da empresa norueguesa Hurtigruten, especializada em cruzeiros, testaram positivo para o novo coronavírus, anunciaram neste sábado (1) as autoridades de Tromsø, localidade norueguesa onde a embarcação atracou.

Dos 158 membros presentes a bordo, "36 deram positivo para a COVID-19", explicou Pål Jakobsen, secretário de imprensa da administração municipal de Tromsø.

A maioria dos tripulantes que testou positivo é procedente das Filipinas, enquanto outros dois são um norueguês e um alemão, disse Jakobsen.

Na sexta-feira, quatro pessoas do MS Roald Amundsen já haviam testado positivo para o vírus e estão hospitalizadas. São estrangeiros, segundo o hospital.

Ao chegar ao porto de Tromsø (norte), vindo do arquipélago norueguês de Svalbard, a tripulação do MS Roald Amundsen ficou em quarentena a bordo do navio, depois que quatro membros do pessoal "foram isolados há vários dias devido a outros sintomas, sem relação com a COVID-19", explicou a empresa na sexta-feira em um comunicado.

"Não havia razão para suspeitar de COVID-19 quando o navio atracou em Tromsø, devido aos sintomas que apresentavam", explicou.

No navio havia cerca de 180 passageiros, que zarparam em 25 de julho. Nenhum apresentou sintomas relacionados com a COVID-19 durante a viagem, segundo a companhia. Todos foram desembarcados na sexta-feira e 60 estão em quarentena em Tromsø, informou a companhia no sábado.

O instituto norueguês de saúde pública não descarta o aparecimento de novos casos, "mas só se saberá quando tiverem feito os testes", disse uma encarregada da instituição, que recomendou a todos os passageiros que se submetam à quarentena.

"Trata-se de uma epidemia maior e tememos nova propagação", alertou a Line Vold, do Instituto de Saúde Pública.

O país nórdico, onde a pandemia está controlada desde abril, registra pouco mais de 9.200 casos do novo coronavírus.

Uma pessoa morreu com o vírus na sexta-feira à noite, elevando o número de mortos a 256. Trata-se do primeiro óbito provocado pela COVID-19 em mais de duas semanas na Noruega.