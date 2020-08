Capital de El Salvador passa celebrações patronais para o modo virtual devido à COVID-19

A capital salvadorenha, São Salvador, realizará suas celebrações patornais sem desfiles e festas, que começam neste sábado e foram transferidas ao formato virtual devido à pandemia de COVID-19.

Um amanhecer com serenata de mariachi e fogos de artifício em uma praça dedicada ao santo da capital, o Divino Salvador do Mundo, foi o único ato público sema presença dos cidadãos que a prefeitura da cidade realizou na madrugada deste sábado.

"Não podemos celebrar as festas agostinas como fazíamos, mas podemos honrar nesta madrugada nosso padroeiro com a tradicional serenata e fogos de artifício. O Divino Salvador do Mundo nos ajudará a seguir em frente, unidos como salvadorenhos", publicou no Twitter o prefeito de São Salvador, Ernesto Muyshondt.

Nos outros anos, milhares de salvadorenhos não só da capital mas também de muitos outros lugares se reuniam nas ruas da cidade para presenciar um barulhento e colorido desfile com bandas musicais estudiantis e figuras da mitologia local.