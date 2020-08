França inicia teste de covid em viajante proveniente do Brasil e outros 15 países

Os viajantes que chegam à França provenientes de 16 países onde o novo coronavírus está circulando amplamente estão tendo que passar por testes de vírus na chegada aos portos e aeroportos franceses. Aqueles que tiverem um resultado positivo deverão ficar em quarentena por 14 dias.



O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou no mês passado que os testes seriam necessários a partir de 1º de agosto para os passageiros provenientes de países indicados, a menos que apresentem provas de um teste negativo feito dentro de 72 horas antes da partida.



A França não permite viagens gerais de e para os 16 países, que incluem Brasil e Estados Unidos. Portanto, o requisito de teste se aplica apenas a pessoas que entram no país em circunstâncias limitadas - "cidadãos franceses que vivem nesses países ou cidadãos desses países com residência estabelecida na França", disse Castex.



As autoridades de saúde disseram que o número de casos confirmados de Covid-19 saltou no território francês nas últimas semanas. Até agora, o governo da França descartou a imposição de um novo plano nacional de lockdown após o primeiro ter deixado o país parado por cerca dois meses entre março e maio.



Fonte: Associated Press