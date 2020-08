Filho do magnata Rupert Murdoch renuncia à direção da News Corp

O ex-diretor executivo do grupo 21st Century Fox, James Murdoch, filho do magnata da mídia Rupert Murdoch, renunciou ao conselho de administração da News Corp, dona do The Wall Street Journal e do New York Post. A informação consta em um documento divulgado na sexta-feira (31) pela agência norte-americana de controle de mercado SEC.

De acordo com uma carta enviada ao conselho e publicada pela SEC, o desligamento foi resultado de "discordâncias quanto ao conteúdo publicado pelos títulos do grupo, além de outras decisões estratégicas".

Ex-CEO da Fox, cargo que ele deixou depois que a Disney comprou a maioria dos ativos do grupo, James Murdoch atualmente administra o fundo de investimentos Lupa Systems. O empresário de 47 anos já havia criticado várias vezes as decisões do império do pai e sua cobertura midiática em geral.

Em janeiro, ele denunciou a postura cética sobre as mudanças climáticas adotada por vários meios de comunicação da News Corp, na ocasião dos enormes incêndios que devastaram regiões inteiras da Austrália.

"Somos gratos a James por seus muitos anos de serviço ao grupo", disseram Rupert Murdoch, seu pai, e Lachlan Murdoch, seu irmão, que estão à frente da News Corp, em comunicado enviado à AFP por um porta-voz do conglomerado. "Desejamos a ele o melhor", acrescentaram.

Após a ruptura da 21st Century Fox, Rupert Murdoch criou um novo grupo, a Fox Corporation, que controla o resto do império que ele comanda, enquanto seu filho, Lachlan, ocupa a direção geral e a presidência executiva. James Murdoch não fazia parte do conselho administrativo da Fox Corporation.