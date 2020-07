Preços do petróleo se recuperam

Os preços do petróleo se recuperaram nesta sexta-feira após uma queda acentuada na sessão anterior, em um contexto de fragilidade persistente da demanda de petróleo.

No mercado de Nova York, o barril de WTI bruto dos EUA para entrega em setembro subiu 0,9%, 35 centavos, fechando em US$ 40,27.

Em Londres, um barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês terminou em US$ 43,30, 36 centavos acima do fechamento na quinta-feira.

No acumulado de julho, o Brent subiu mais de 5% e o WTI, 2,5%.