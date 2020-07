México comprará medicamentos e futuras vacinas contra COVID-19 através da ONU

O México comprará medicamentos, equipamentos hospitalares e futuras vacinas contra a COVID-19 através das Nações Unidas por US$ 6,8 bilhões, anunciaram o governo e representantes da organização internacional nesta sexta-feira (31).

O mecanismo, com o qual o governo busca melhores preços e conter a corrupção no setor, foi formalizado em um acordo assinado com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS).

Durante a assinatura, o presidente esquerdista Andrés Manuel López Obrador disse que o objetivo também é acabar com os monopólios já que, segundo ele, até agora três empresas farmacêuticas controlavam 70% do mercado nacional.

"Felizmente a lei foi reformada (...) e agora é possível fazer compras consolidadas de todos os medicamentos, com a qualidade necessária, bom preço e sem corrupção", afirmou o presidente em sua habitual coletiva matutina.

Por iniciativa do partido no poder, o Congresso mexicano aprovou na quarta-feira passada que o governo pode adquirir medicamentos e potenciais vacinas contra o coronavírus no exterior, através de organizações internacionais.

Além disso, o governo criou uma agência pública de distribuição de medicamentos.

Em uma carta aberta a presidente, a indústria farmacêutica mexicana pediu uma reflexão urgente sobre as reformas, alertando que elas colocam em risco 100.000 empregos diretos e meio milhão de indiretos.

Cristian Morales, representante da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) no México, destacou que o acordo permitirá "que o sistema de saúde do México avance rumo à modernidade, cobertura universal da saúde e ao acesso (a medicamentos) efetivo e oportuno".