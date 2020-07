Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que a recém-introduzida tecnologia Autonomy Level 2 (AL2) para o Hovermap usa os sensores lidar Velodyne para fornecer percepção em tempo real e dados em 3D precisos. O Hovermap é um pacote plug-and-play de mapeamento e autonomia para drones industriais que permite o voo autônomo em áreas além do contato visual direto (BVLOS) e sem conectividade GPS.

A tecnologia AL2 usa o lidar Puck LITE da Velodyne como sensor primário de percepção e mapeamento. Isso permite a exploração, navegação e mapeamento lidar autônomo em ambientes desafiadores e inacessíveis como minas, obras de construção civil, infraestrutura de telecomunicações e ambientes de resposta a desastres. Como parte do pacote de autonomia baseado no mapeamento e localização simultânea (SLAM) da Emesent, o AL2 equipa drones para voar além do alcance das comunicações, navegar de forma autônoma e evitar obstáculos, incluindo fios finos e galhos.

O AL2 pode ser operado da decolagem ao pouso estabelecendo pontos de referência inteligentes em um mapa 3D ao vivo transmitido para um tablet. Isso permite que os operadores possam permanecer a uma distância segura de ambientes perigosos como cumes, escarpas, espaços confinados e alturas. Os abundantes dados do sensor Puck LITE permite que as empresas obtenham informações melhores dos dados sobre como tornar minas e outros ambientes mais seguros.

"O Velodyne Puck LITE é simplesmente um sensor sensacional para criar soluções de mapeamento e autonomia baseadas em drones devido às suas dimensões compactas, pouco peso e desempenho - todos pontos críticos para sistemas montados em drones", disse o Dr Stefan Hrabar, diretor executivo da Emesent. "O sensor era um ingrediente essencial para nos ajudar a criar uma nova tecnologia revolucionária, capaz de obter dados vitais em ambientes desafiadores em tempo real, sem arriscar a segurança da máquina ou do operador".

A Emenset é um parceiro Automatizado com Velodyne na linha de frente da autonomia de drones sem GPS. A empresa foi classificada em quarto lugar no circuito urbano do Desafio Subterrâneo DARPA ("SubT"), juntamente com o Grupo de Sistemas Autônomos e Robóticos, na Organização de Pesquisa Industrial e Científica da Commonwealth (CSIRO) e do Instituto de Tecnologia da Georgia.

"O uso inovador dos sensores lidar da Velodyne por parte da Emesent está ajudando a entregar dados e insights valiosos, antes impossíveis de serem acessadas", disse Jon Barad, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Velodyne Lidar. "Além do que eles fornecem hoje aos setores de mineração, infraestrutura, sondagem e mapeamento, é estimulante considerar como essa inovação ajudará a trazer uma nova era de operação autônoma de drones para vários outros setores".

Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação (FAA) impõe atualmente restrições a drones voando além do alcance visual. A inovação tecnológica da Emesent tem o potencial de trazer uma nova era de voos de drones autônomos e seguros - não apenas em minas, mas em todos os lugares.

Os sensores Puck LITE da Velodyne oferecem imagens de alta resolução para medir e analisar ambientes internos e externos. Projetado para aplicações que exigem um sensor com baixo peso e tamanho compacto, o Puck LITE oferece excelente resolução e desempenho para aplicações móveis e de veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV)/drones. Ele proporciona visão ambiental completa de 360 graus, para fornecer dados tridimensionais em tempo real.

