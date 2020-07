Nantes registra cinco casos de COVID-19 entre sua equipe

A diretoria do Nantes, clube da primeira divisão do futebol da França, anunciou nesta quarta-feira que cinco membros de seu grupo profissional testaram positivo para o coronavírus, após três primeiros casos revelados na semana passada, dentre os quais um correspondia a um jogador.

O clube não especificou se nesta nova rodada de diagnósticos positivos existem jogadores ou outros membros do grupo.

O treinamento da equipe será adaptado para essa situação nos próximos dias, para impedir que o vírus continue a se espalhar, enquanto o amistoso marcado contra Charleroi, na Bélgica, no sábado, foi cancelado.

Após o anúncio dos primeiros casos na semana passada, o Nantes manteve seu amistoso no sábado passado contra o Anderlecht (0-0), mas apenas um "pequeno" grupo de pessoas que testou negativo para a COVID-19 participou do deslocamento.

"O FC Nantes aplica estritamente as regras das autoridades de saúde, e esse é o caso desde o início da crise da saúde", indicou o clube, especificando que as pessoas em contato com quem deu positivo permanecerão isoladas nos próximos dias.