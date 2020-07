O grupo americano General Electric (GE) anunciou nesta quarta-feira perdas líquidas de 2,2 bilhões de dólares e uma queda de 24% do faturamento, a 17,75 bilhões, no segundo trimestre do ano.

A perda por ação e excluindo artigos especiais foi de 15 centavos por dólar, acima dos 10 centavos previstos pelos analistas.

O grupo, cuja ação subia 2,3% nas negociações eletrônicas em Wall Street, destacou que o fluxo de caixa disponível foi melhor que o esperado.