Indicados ao Emmy: mais diversidade, estreantes e Michael Jordan

Do recorde de atores negros nomeados à estreia da Apple TV do Emmy, seguem quatro pontos de destaque do anúncio das indicações desta terça-feira (28) para o prêmio mais importante da televisão dos Estados Unidos.

- Diversidade -

Mais de um terço das indicações para categorias de atuação foram para atores negros, um recorde.

Entre eles estão Billy Porter ("Pose"), Sterling K. Brown ("This Is Us" e "The Marvelous Mrs Maisel"), Issa Rae ("Insecure") e Regina King, de "Watchmen", série com mais indicações (26).

O aumento do número de indicações de artistas negros confirmou os esforços da Academia de Televisão para impulsionar a diversidade racial na telinha, embora não há nomeados latinos neste ano.

"As vidas dos negros importam. As histórias negras importam", tuitou a Academia nesta terça-feira.

O anúncio das indicações para o Emmy acontece em meio a um processo de reflexão nacional sobre raça, com protestos contra o racismo e a brutalidade policial em todo o país.

"Este tipo de representação é algo que vem de muito tempo. Não há escassez de talento dentro da comunidade negra", declarou ao programa 'Entertainment Tonight' Yahya Abdul-Mateen II, indicado por "Watchmen", da HBO.

"Às vezes são necessárias algumas circunstâncias no mundo para que as pessoas abram os olhos e se abram, para que ampliem sua visão".

- Estreantes -

A quantidade de conteúdo televisivo elegível para os Emmy aumenta a cada ano.

Em 2020, enquanto a Netflix obteve um recorde de 160 indicações, novas plataformas de streaming entraram entre os candidatos.

A Disney+ deixou sua marca com 19 nomeações, 15 delas para seu carro-chefe, a série "The Mandelorian", que faz parte do universo de "Gerra nas Estrelas".

A Apple TV+ recebeu 18 indicações, incluindo as de Jennifer Aniston, Steve Carell e Billy Crudup pelas atuações na série "The Morning Show".

A nova plataforma de streaming Quibi recebeu 18 nomeações, incluindo a sátira policial "Reno 911!" e a série de suspense "Most Dangerous Game".

- Pai e filha -

O ator Ron Cephas Jones, de "This is Us", e sua filha Jasmine Cephas Jones, que ganhou fama por integrar o elenco original do musical da Broadway "Hamilton", foram nomeados na edição 2020 do Emmy.

Ron Cephas Jones foi indicado por seu papel no drama familiar, pelo qual foi premiado em 2018, enquanto a filha concorre pela participação no drama da Quibi "#FreeRayshawn".

"Ainda estou chocada! Obrigado à @TelevisionAcad por esta indicação ao Emmy!", comemorou Jasmine em um tuíte em que também parabenizou seu pai.

"Orgulhosos de fazer parte de histórias importantes deste tempos".

- Joe Exotic contra... Michael Jordan -

A série da Netflix "Tiger King", que viralizou no início do confinamento da COVID-19 no mundo, medirá forças com "The Last Dance", sobre a vida da lenda do basquete Michael Jordan.

As duas obras competem na categoria Melhor Documentário, na qual também estão "Hillary", da Hulu, sobre a derrota da candidata democrata nas últimas eleições presidenciais americanas; "American Masters", da PBS, que acompanha a vida de artistas de destaque; e "McMillion$", da HBO, sobre o esquema que atingiu o jogo de Monopoly do McDonald's.

"The Last Dance", que foi ar quando todas as ligas esportivas profissionais no mundo estavam suspensas devido à pandemia, foi o documentário mais visto da história da ESPN.

"Estou muito orgulhoso de toda nossa equipe, que trabalhou incansavelmente durante anos para fazer de 'The Last Dance' o que se tornou", declarou o diretor do documentário, Jason Hehir.