Governos e reguladores deveriam "atualizar as regras da internet" para a moderação de conteúdo, dirá Mark Zuckerberg na quarta-feira a uma comissão do Congresso que investiga se as gigantes de tecnologia abusam de sua posição dominante.

É o que revelam os trechos do discurso que o CEO do Facebook fará perante o Comitê Judicial da Câmara baixa em uma audiência da qual também vão participar Sundar Pichai (Alphabet, matriz da Google), Tim Cook (Apple) e Jeff Bezos (Amazon).