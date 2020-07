Comunicado do Business Wire :Walton

A Walton, empresa de investimentos imobiliários e gestão de ativos territoriais com US$ 3,39 bilhões sob administração, ampliou seus fundos de desenvolvimento de terrenos para opção do construtor (Builder Option Land Development, Fundos BOLD), que tem como objetivo de investimento levantar capital para a aquisição de terrenos identificados por grandes construtores americanos para projetos residenciais de curto prazo.

A soma de US$ 500 milhões - US$ 250 milhões em fundos norte-americanos direcionados a investidores dos Estados Unidos e US$ 250 milhões em fundos internacionais destinados a investidores não residentes dos Estados Unidos - representa um investimento alternativo aos ativos imobiliários que bancam as necessidades de estoque de terreno de curto prazo dos principais construtores americanos.

Os recém-ampliados Fundos BOLD oferecem a investidores norte-americanos e internacionais a oportunidade de participar do atual crescimento do mercado de construção residencial dos Estados Unidos.

Segundo uma pesquisa da John Burns, a demanda por novos imóveis está aquecida, e as vendas de junho registraram aumento de 55% em relação ao ano anterior (year-over-year, YOY). Esse crescimento foi registrado em todas as regiões, com maior acréscimo na Flórida (84%), no Texas (59%) e na região Sudeste (54%) dos Estados Unidos. Ultrapassando a resistência a preços de 2018 e 2019, 57% dos construtores aumentaram o preço líquido em junho, ao passo que o índice de tráfego foi o melhor dos últimos quatro anos.

O estoque médio de finalizados caiu 20% YOY, com os clientes à procura de mudanças rápidas, e 55% dos construtores confiam que terão boas vendas nos próximos seis meses, em comparação a 36% no ano passado.

Os Fundos BOLD pretendem adquirir propriedades identificadas por grandes construtores residenciais de capital aberto nos Estados Unidos para projetos de construção residencial de curto prazo. Espera-se que os terrenos sejam vendidos aos mesmos construtores em fases, com um cronograma de takedown consentido e termos de pagamento flexíveis. Prevê-se que os Fundos BOLD façam distribuições aos investidores à medida que as casas forem construídas e vendidas pelos construtores.

O principal objetivo dos Fundos BOLD é preservar o capital de investimento e gerar fluxo de caixa por meio de aquisição e venda de terrenos. É preciso que haja um acordo de compra e venda com o construtor residencial em vigor antes das aquisições que definem o cronograma de takedown e o preço por fase. As propriedades são adquiridas totalmente em dinheiro, e a previsão é que o fluxo de caixa se inicie de 6 a 24 meses.

"Os Fundos BOLD da Walton atendem às necessidades de um setor de construção residencial em desenvolvimento ao permitirem que construtores associem os estoques de terreno com estruturas de opções que ofereçam um valor limitado de perda de capital", disse Bill Doherty, diretor executivo do Walton Group of Companies. "Os construtores podem melhorar seu retorno sobre o investimento (Return on Investment, ROI) ao ajustarem melhor os custos de estoque de terrenos com o fluxo de caixa de vendas de imóveis residenciais, e os investidores se beneficiam de uma fonte diversificada de fluxo de caixa."

O Índice de Mercado de Habitação (Housing Market Index, HMI), lançado em meados de junho pela Associação Nacional de Construtores Residenciais (National Association of Home Builders, NAHB), apontou que a confiança dos construtores no mercado de novas residências unifamiliares saltou 21 pontos e chegou a 58 em junho de 2020, demonstrando ainda que o setor de habitação está prestes a experimentar uma recuperação econômica pós-pandemia. Qualquer registro acima de 50 pontos indica um mercado em ascensão, afirmou o índice.

"A reabertura do país aponta para a liderança do setor de habitação na recondução da economia", afirmou Dean Mon, presidente da NAHB. "O estoque está baixo, os pedidos de financiamento para a compra de casa própria se encontram em elevação, as taxas de juros estão reduzidas, e a confiança está subindo. Além disso, o tráfego de compradores mais que duplicou em um único mês, mesmo com os construtores informando o crescimento das consultas on-line e por telefone como consequência da pandemia", declarou Mon.

Há mais de 40 anos, a Walton pesquisa, planeja e estrutura investimentos em terrenos em pré-desenvolvimento localizados nos principais corredores de crescimento nos Estados Unidos e no Canadá. A evolução da Walton abriu as portas para a oferta de novos produtos, como os Fundos BOLD, criando novas oportunidades para investidores e construtores de residências.

A Walton é uma empresa de capital fechado líder global em investimentos imobiliários e gestão de ativos territoriais, dedicada a terrenos localizados estrategicamente nos principais corredores de crescimento há mais de 40 anos. A empresa administra US$ 3,39 bilhões em ativos imobiliários na América do Norte em nome de seus investidores e parceiros de negócios. A Walton tem mais de 104.000 acres de terreno sob sua propriedade, gestão e administração nos Estados Unidos e no Canadá. Para consultar mais informações sobre a Walton, suas entidades e o portfólio de ativos da empresa, acesse Walton.com.

