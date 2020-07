Trump nomeia coronel pró-retirada embaixador dos EUA na Alemanha

O presidente americano, Donald Trump, nomeou um crítico dos destacamentos militares embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, em um momento em que promove a retirada de soldados americanos deste país aliado da Otan.

A Casa Branca informou que Trump nomeou o coronel reformado Douglas Macgregor, um comentarista frequente da Fox News, que escreveu sobre a história militar da Alemanha.

A nomeação ainda não foi ratificada pelo Senado dos Estados Unidos, onde Trump, que conta com o apoio da maioria republicana, tem tempo limitado para agir antes das eleições de 3 de novembro e quando os legisladores estão focados na pandemia de coronavírus.

Macgregor foi sincero em suas críticas à guerra do Iraque, denunciando frequentemente o famoso diretor da CIA David Petraeus como um "tolo útil" promovido por políticos e pela mídia.

O coronel foi convidado para o programa do apresentador da Fox News, Tucker Carlson, onde defendeu incondicionalmente o presidente de críticas por se retirar da Síria.

Rompendo com crenças tradicionais em Washington, Macgregor afirmou que os Estados Unidos não têm interesse em manter tropas no Iraque ou na Síria, e disse que a Turquia, não o Irã, representa uma ameaça importante.

Macgregor, que tem doutorado, estudou o relacionamento da Alemanha Oriental com a União Soviética e gerou polêmica em 1997 com seu livro "Breaking the Phalanx", que incentivava a reorganização do exército.

Trump tem criticado frequentemente o destacamento militar dos Estados Unidos no exterior e em junho aprovou planos para retirar 9.500 soldados da Alemanha depois de acusar o aliado da OTAN de tratar injustamente seu país em questões comerciais.

As relações de Trump com a chanceler alemã Angela Merkel ficaram tensas e ela recentemente rejeitou sua oferta de realizar uma cúpula do G7 presencial nos Estados Unidos, devido aos riscos do coronavírus.