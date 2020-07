Quatro mortos em colapso de hotel no Iêmen

Pelo menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas com o desabamento de um hotel nesta segunda-feira (27) próximo ao bairro histórico de Saná, a capital do Iêmen, segundo médicos e a imprensa local.

Testemunhas disseram à AFP que os serviços de resgate estavam em busca de pessoas desaparecidas entre os escombros do hotel Thuraya, construído no estilo dos prédios históricos da Cidade Antiga de Saná, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco.

As causas do colapso são desconhecidas, mas os moradores apontaram como culpadas as chuvas torrenciais que caíram nos últimos quatro dias em Saná.

Desde 2014, a capital do país em guerra está sob o controle dos rebeldes huthis, que também tomaram áreas extensas no norte do Iêmen.

Por cinco anos, a guerra colocou esses rebeldes apoiados pelo Irã contra forças do governo, respaldadas por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita. O conflito matou milhares de civis e mergulhou o Iêmen na pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.