Superprodução 'Tenet' terá estreia internacional em agosto, antes dos EUA

A superprodução "Tenet", do celebrado diretor Christopher Nolan, vai estrear no circuito internacional em 26 de agosto. Já nos cinemas dos Estados Unidos, o filme só chegará a um número limitado de salas no início de setembro.

Esta é a terceira vez que o estúdio Warner Bros. adia o lançamento da produção, que inicialmente seria em 17 de julho. Primeiro, a data passou para 31 de julho, depois para 12 de agosto e, por fim, 26 de agosto. Tudo devido à pandemia do coronavírus.

"Tenet" será exibido em mais de 70 países a partir dessa data, incluindo a maior parte da Europa, Canadá, Austrália e Coreia do Sul, de acordo com um comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira (27). No Brasil, de acordo com a revista Variety, ainda não há data de estreia definida.

Nos Estados Unidos, a gigante Warner Bros. decidiu esperar mais alguns dias e o longa terá seu lançamento a em 3 de setembro, na semana do feriado do Dia do Trabalho. A maioria dos cinemas do país permanece fechada.

"Tenet" é um filme de espionagem com elementos de fantasia e segue os passos de Nolan, um dos diretores mais renomados do mundo por seu estilo espetacular e inovador.

Com um orçamento colossal de US$ 205 milhões, segundo a mídia americana, a produção é estrelada por John David Washington, filho de Denzel Washington.