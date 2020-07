Conselheiro de Segurança Nacional de Trump testa positivo para COVID-19

Robert O'Brien, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu positivo para a COVID-19, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (27).

O'Brien, que ocupa um cargo crucial dentro do executivo americano, já se isolou e trabalha "de um lugar seguro" fora da Casa Branca, segundo um comunicado.

"Não há risco de exposição do presidente ou do vice-presidente", acrescentou, assegurando que o Conselho de Segurança Nacional continuará funcionando normalmente.

O'Brien fez uma viagem a Paris em meados de julho, onde se reuniu com seus homólogos franceses, alemães, italianos e britânicos.

Outros funcionários da Casa Branca ou pessoas próximas ao presidente se infectaram com COVID-19.

Em maio, Katie Miller, porta-voz do vice-presidente Mike Pence e esposa de Stephen Miller, um assessor próximo a Trump, deu positivo, mas já retornou ao trabalho.

No início de julho, Kimberly Guilfoyle, ex-apresentadora da Fox News e noiva do filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr, também testou positivo para a COVID-19. Ela é uma das principais patrocinadoras da campanha de reeleição do presidente, que concorrerá a um segundo mandato em 3 de novembro.