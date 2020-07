Exército de Israel ordena fechamento das Colinas de Golã e reporta 'combates em curso'

O Exército israelense ordenou, nesta segunda-feira (27), que a população permaneça em suas casas na região das Colinas de Golã e ao longo da fronteira com o Líbano, onde relatou "combates em curso".

"Combates em curso na região do Monte Dov, no norte de Israel", anunciou no Twitter o porta-voz do Exército israelense, Jonathan Conricus, referindo-se a uma encosta do Monte Hermon há muito reivindicada pelo Líbano.

Pouco antes, o Exército pediu à população "que permanecesse em suas casas" devido a "um incidente de segurança" naquela área.