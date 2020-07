Peru passa dos 18.000 mortos por COVID-19

O Peru superou as 18.000 mortes pelo novo coronavírus neste sábado, enquanto os pacientes hospitalizados com COVID-19 atingiram um novo recorde na mesma semana em que os restaurantes reabriram ao público como parte de um processo gradual de desconfinamento informou o Ministério da Saúde.

As mortes totalizaram 187 nas últimas 24 horas e atingiram 18.030, de acordo com os números dos balanços oficiais publicados desde 19 de março, quando foi registrada a primeira morte pela doença no país.

As infecções, entretanto, subiram para 379.884, com 3.923 novos casos em um dia.

O relatório indica que em hospitais peruanos existem 13.043 pacientes com coronavírus, 127 a mais que no dia anterior.

O número de hospitalizados tem aumentado constantemente desde que o governo suspendeu a quarentena obrigatória em 18 das 25 regiões do país em 1º de julho.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru é o segundo país com mais casos de coronavírus na América Latina, atrás do Brasil, e o terceiro em mortes, depois de Brasil e México.