Rio de Janeiro cancela tradicional festa de Réveillon

A tradicional festa de fim de ano na cidade do Rio de Janeiro, com milhões de pessoas reunidas na praia de Copacabana para presenciar o show de fogos de artifício, foi cancelada, devido à pandemia de coronavírus - informou a prefeitura do Rio.

"Esse modelo tradicional [de Réveillon] que conhecemos e que praticamos na cidade há anos, assim como o carnaval, não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina", explicou a agência de turismo da cidade, a Riotur, acrescentando que também se estuda o cancelamento do Carnaval.