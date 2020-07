Laboratório dos EUA paga US$ 600 milhões por má-fé na venda de tratamento para opioides

O laboratório farmacêutico Indivior, acusado de agir de má-fé e usar dados falsos para promover um tratamento contra o vício em opioides, aceitou pagar 600 milhões de dólares em indenizações para encerrar as ações judiciais, anunciou nesta sexta-feira (24) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

As autoridades afirmam que o Indivior tentou aproveitar a grave crise dos opioides que afeta os Estados Unidos para impulsionar a venda do medicamento Suboxone, destinado a ajudar as pessoas viciadas nessas substâncias e em heroína a se desintoxicarem.

O Indivior admitiu ter tentado convencer em 2012 as autoridades do estado de Massachussetts a endossar uma versão do Suboxone colocada sob a língua, afirmando, com base em dados falsos, que seria menos perigoso que outros medicamentos similares caso ingerido acidentalmente por crianças.

O Suboxone, porém, também contém um opioide, a buprenorfina.

Além de pagar 600 milhões de dólares em indenizações, o grupo se comprometeu a desmantelar a equipe comercial encarregada de promover o Suboxone, além de retirar de suas listas os médicos que poderiam prescrever o tratamento da maneira incorreta.

O grupo, listado na bolsa de Londres, mas com sede na Virgínia, foi declarado culpado em abril de 2019 nos Estados Unidos de promover ilegalmente as vendas de seu tratamento, lucrando assim milhões de dólares.