O presidente do Chile, Sebastián Piñera, promulgou nesta sexta-feira (24) a lei histórica que permite a retirada de 10% dos fundos de pensão privados, um dia depois de sua aprovação no Congresso, o que representou um duro golpe para o governo.

Após ter descartado vetar a iniciativa ou enviá-la pra revisão no Tribunal Constitucional, Piñera promulgou o texto em cerimônia privada no palácio do governo, informou a Presidência em um curto comunicado publicado na noite desta sexta.