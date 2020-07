Adiada audiência no Congresso dos EUA com gigantes da tecnologia

Uma aguardada audiência prevista para a segunda-feira em uma comissão do Congresso americano com altos executivos de quatro gigantes tecnológicos a fim de examinar seu papel dominante no mercado foi adiada para a sexta-feira.

O comitê de Assuntos Judiciais da Câmara de Representantes informou o adiamento sem nova data da audiência na qual seria abordado se Amazon, Apple, Facebook e Google incorrem em práticas que afetam a concorrência.

O adiamento se deveu ao funeral do falecido representante e líder dos direitos civis John Lewis, que será realizado na segunda-feira no Capitólio dos Estados Unidos.