Acidente rodoviário na Bolívia deixa nove mortos

O pior acidente rodoviário registrado na Bolívia nos quatro meses de quarentena pelo novo coronavírus deixou nove mortos e três feridos na sexta-feira, informaram as autoridades.

Segundo o boletim da polícia, um micro-ônibus de passageiros bateu na madrugada com um caminhão na rodovia que liga La Paz a Desaguadero, na fronteira com o Peru.

De acordo com as primeiras investigações, o micro-ônibus, que trafegava com excesso de velocidade, tinha uma única luz dianteira acesa, o que confundiu o motorista do caminhão, que pensou se tratar de uma motocicleta.

"Os eventos de trânsito são 70% atribuíveis à imprudência de motoristas, pois não tomam precauções, não usam a velocidade adequada", declarou o diretor nacional de Trânsito, Walter Miranda, à rádio Fides.