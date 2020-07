McDonald's vai exigir uso de máscaras em seus restaurantes nos EUA

O McDonald's entrou nesta sexta-feira (24) na lista das grandes empresas dos Estados Unidos que exigem o uso de máscaras em seus estabelecimentos. A gigante do 'fast food' também suspendeu a reabertura de mais restaurantes por pelo menos 30 dias, em resposta ao surto de coronavírus.

A rede, que continuou operando durante a pandemia por meio de seus serviços de coleta e drive-thru, vai "pedir aos clientes que usem cobertura facial" quando entrarem em suas instalações. A medida entra em vigor em 1º de agosto.

Em comunicado, a empresa afirmou que a decisão é consistente com sua principal prioridade, que é "proteger a saúde e o bem-estar" dos funcionários e clientes de suas lojas e franquias.

O anúncio vem na esteira de empresas como as redes de hipermercados Walmart e Target, entre muitas outras companhias americanas, que anunciaram recentemente a obrigatoriedade das máscaras dentro de suas lojas.

Os Estados Unidos são de longe o país mais atingido pela pandemia do mundo em termos absolutos, com mais de 4 milhões de infecções por COVID-19 e mais de 143 mil mortes. Após o salto dos casos, especialmente no oeste e no sul, mais estados passaram a exigir o uso de máscaras em público, uma decisão que tem sofrido críticas por grupos que consideram ter suas liberdades limitadas pela medida.