Irã protesta por manobra de caças americanos perto de avião comercial iraniano

O Irã se manifestou perante as Nações Unidas na sexta-feira (24) do que classificou de "violação flagrante" do direito internacional, depois que dois aviões de combate dos Estados Unidos se aproximaram de um avião comercial iraniano que sobrevoava o espaço aéreo sírio.

O Comando dos EUA no Oriente Médio afirma que a manobra é uma "inspeção visual" rotineira. Inicialmente, na noite desta quinta-feira, o Irã havia acusado Israel de tentar interceptar o avião iraniano, que fazia a rota de Teerã para Beirute.

As relações entre os dois países estão em um ponto de tensão que só piorou desde que o presidente americano, Donald Trump, se opôs, em 2018, a um acordo sobre o programa nuclear de Teerã, que havia sido negociado por anos com as principais potências mundiais.

Israel e os Estados Unidos são inimigos do Irã. O governo iraniano é um aliado do regime da Síria - país que está em guerra desde 2011 e vizinho de Israel - e também do movimento armado Hezbollah no Líbano.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Musavi, os caças americanos se aproximaram do avião iraniano enquanto ele sobrevoava a Síria.

"Se algo acontecer com o avião no caminho de volta, o Irã responsabilizará os Estados Unidos", disse Musavi, segundo o site da agência oficial de notícias Irna.

Musavi acrescentou que a mensagem foi transmitida à ONU e também "ao embaixador suíço em Teerã", que representa os interesses dos EUA no Irã na ausência de relações diplomáticas bilaterais.

À noite, a televisão pública iraniana exibiu um vídeo no qual passageiros aparecem gritando quando uma aeronave da companhia iraniana Mahan Air parecia tentar escapar de pelo menos dois aviões de combate.

"O piloto do avião iraniano conversou com os pilotos dos dois caças (...), que se apresentaram como americanos", acrescentou a Irna.

O Centro de Comando dos Estados Unidos, por sua vez, informou que a manobra foi uma "inspeção visual" realizada por um F-15 americano em "missão aérea de rotina" sobre a Síria, onde os EUA mantêm tropas.

De acordo com o comunicado, a inspeção foi realizada a mil metros de distância e seguiu "os padrões internacionais".

"Depois que o piloto do F-15 identificou a aeronave como um avião de passageiros da Mahan Air, o F-15 se afastou", explicou.

Uma fonte da segurança libanesa disse que "um avião iraniano que foi interceptado no espaço aéreo sírio aterrissou no aeroporto de Beirute. Há quatro feridos leves entre os passageiros".

Na Síria, a imprensa oficial também reportou que aviões provavelmente da coalizão internacional chefiada pelos Estados Unidos haviam se aproximado do avião iraniano.