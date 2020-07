Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de vendas de três anos com a PARIFEX, importante fornecedora de sistemas de gestão de trânsito e medição de velocidade. A PARIFEX emprega sensores lidar da Velodyne em suas soluções de monitoramento de trânsito para ajudar a reduzir os índices de acidente e reforçar a segurança nas vias públicas.

PARIFEX uses Velodyne's lidar sensors in its traffic monitoring solutions which can help reduce road accident rates and enhance roadway safety.

A PARIFEX equipa suas soluções NANO-CAM e NOMAD com sensores Puck da Velodyne para rastreamento em tempo real de objetos estáticos e em movimento, o que inclui veículos, pedestres e ciclistas, preservando sempre o anonimato. A solução NANO-CAM pode ser implementada na fiscalização de velocidade para a segurança das vias e também em outras aplicações, como cidades inteligentes, estacionamentos inteligentes e assistência de navegação para veículos autônomos. O NOMAD é um sistema de detecção de múltiplas violações capaz de monitorar infrações como desrespeito a sinal vermelho, limite de velocidade, sinalização de parada, uso de celular, entre outras. A PARIFEX é uma parceira "Automated with Velodyne".

"Fiscalizar os limites de velocidade de veículos e outras infrações de trânsito é fundamental para reduzir os índices de acidente e aumentar a segurança", afirmou Nathalie Deguen, gerente de vendas da PARIFEX. "A Velodyne Lidar acrescenta uma poderosa tecnologia a nossas soluções ao proporcionar o alcance e a precisão necessários para detecção, contagem, posicionamento e rastreamento de veículos. Os sensores da Velodyne apresentam um excelente desempenho nas mais diversas condições climáticas e de luminosidade."

"A PARIFEX oferece soluções inovadoras que podem ajudar a melhorar a gestão do trânsito para reforçar a segurança das vias públicas", declarou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. "Eles mostram como adicionar sensores Puck para soluções de detecção possibilita uma fiscalização precisa e confiável de infrações a distâncias superiores em relação aos sistemas tradicionais. O uso dos sensores Puck ajudou a PARIFEX a impulsionar o desempenho de seus sistemas em condições de trânsito difíceis como proximidade indevida de veículos, mudança de direções e tráfego pesado."

Os sensores Puck da Velodyne fornecem uma grande riqueza de dados tridimensionais de percepção computadorizada que permitem a detecção de objetos e espaço livre em tempo real. O modelo Puck é um sensor lidar bastante compacto com alcance de 100 metros. Sua confiabilidade, eficiência energética e visão circundante fazem dele uma solução ideal para aplicações de cidade inteligente como gestão de segurança de pedestres, tráfego de veículos e espaço de estacionamento, além de diversas outras.

