Comunicado do Business Wire :Johns Manville

A Johns Manville (JM), fabricante global de produtos de construção e especialidades e uma empresa Berkshire Hathaway, anunciou hoje Sabine Schmidt como a nova diretora financeira da empresa a partir de 1.º de setembro.

"Sabine traz uma larga experiência financeira na Johns Manville e no setor para sua nova posição", disse Bob Wamboldt, presidente do negócio de Sistemas de isolamento da JM. "Seu conhecimento técnico servirá bem à JM enquanto nos empenhamos para ser o Empregador de escolha e o Fornecedor de escolha nos mercados que atendemos. Estamos felizes por Sabine se tornar parte de nossa equipe de liderança".

Bob se tornará presidente e CEO da JM, ao mesmo tempo em que Sabine assume seu novo cargo. Greg Clarke, atual diretor financeiro da JM, será o presidente do negócio de Sistemas de isolamento.

"A Johns Manville está em ótimas mãos com esses experientes líderes em suas novas funções", disse Mary Rhinehart, presidente e CEO da JM. "Estou confiante de que continuaremos a satisfazer nossos clientes, acrescentando valor e entregando as experiencias positivas da JM que posicionam bem a JM no futuro".

Mary continuará como presidente do conselho de administração da Johns Manville quando as mudanças na liderança entrarem em vigor em setembro.

Sabine se juntou à JM em 2006 como gerente corporativa de PF&A.; Posteriormente, ela foi promovida a diretora financeira de produtos projetados da América do Norte. Sabine assumiu seu atual cargo de diretora financeira dos negócios de sistemas de isolamento em 2012.

Em sua nova posição, Sabine será responsável por todas as funções financeiras e atividades de desenvolvimento corporativo globais para a empresa.

Antes de se juntar à Johns Manville, Sabine teve diversos cargos na fornecedora automotiva Fortune 100 Dana Corporation. Ela começou sua carreira como auditora interna para os EUA e Europa e ganhou responsabilidades crescentes durante os seis anos em que trabalhou lá, inclusive funções como controladora de fábrica na planta de montagem de eixo e na planta de fabricação de eixo de transmissão sindicalizada. Posteriormente, Sabine trabalhou na Holcim como controladora de manufatura corporativa e foi responsável por todos os aspectos de controladoria e contabilidade de operações para 12 plantas de cimento.

Nascida na Alemanha, Sabine possui mestrado em administração de negócios, com orientação técnica, e formação em finanças, controladoria e técnica de energia pela Universität de Stuttgart. Sabine e seu marido vivem em Littleton, CO.

Sobre a Johns Manville

Johns Manville, uma empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), é uma fabricante e fornecedor líder de produtos de construção e especiais de qualidade superior. No ramo desde 1858, a empresa sediada em Denver tem vendas anuais superiores a US$ 3 bilhões e mantém posições de liderança em todos os principais mercados onde opera. A JM emprega 8.000 pessoas e opera 46 unidades de manufatura na América do Norte, Europa e China. Informações adicionais podem ser encontradas em www.jm.com.

Eric Brown, Johns Manville 303-809-2853 Eric.Brown@jm.com

