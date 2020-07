Amber Heard afirma ter amado Johnny Depp

A atriz americana Amber Heard afirmou nesta quinta-feira (23) em Londres que amou o ex-marido Johnny Depp e sempre teve a esperança de que ele abandonaria o vício em drogas, durante o julgamento por difamação do ator contra o tabloide The Sun.

"Eu o amava e não queria perder isso (...) Sua outra cara era de um monstro, mas sempre mantive a esperança que ele se desintoxicaria", declarou Heard, em resposta a uma pergunta da advogada do The Sun.

Johnny Depp processa o tabloide britânico por ter sido chamado em 2018 de um marido violento. O grupo editor do jornal, NGN, alega 14 incidentes em que o ator de "Piratas do Caribe" foi supostamente violento com a esposa.

O julgamento, que está na terceira semana, expôs a vida tumultuada do casal, incluindo a descrição de alguns episódios violentos. Depp reconheceu o consumo abusivo de drogas e álcool e afirmou que Heard era violenta, além de retratá-la como uma pessoa calculista, narcisista e sociopata.

Amber Heard, de 34 anos e chamada a testemunhar pela defesa do The Sun, se defendeu dizendo que nunca quis se aproveitar da situação. "Eu não quis colocar o Jhonny [em uma posição] em que o mundo inteiro ou seus filhos descobrissem em detalhes quem ele é, ou do que é capaz. É vergonhoso", declarou.

A atriz garantiu que não queria estar no tribunal e que apenas quer Depp a "deixe em paz".

Ao ser questionada se os acontecimentos haviam beneficiado sua carreira, Heard respondeu: "Não. Que mulher foi beneficiada alguma vez por ser vítima de violência doméstica?".

Depp, que já testemunho no julgamento iniciado em 7 de julho, afirmou nunca ter agredido a esposa.

O casal se conheceu em 2011 durante a filmagem de "Diário de um Jornalista Bêbado" e se divorciou em 2017.

O julgamento terminará na próxima terça-feira.