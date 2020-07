Turquia considera 'nulas e sem valor' declarações de Macron sobre Mediterrâneo

A Turquia qualificou nesta quinta-feira (23) como "nulas e sem valor" declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, que acusou Ancara de violar a soberania da Grécia e do Chipre no Mediterrâneo oriental.

Macron fez estas declarações nesta quinta, ao receber o contraparte cipriota Nicos Anastasiades.

"Quero reiterar mais uma vez a plena solidariedade da França com o Chipre, mas também com a Grécia diante das violações de sua soberania por parte da Turquia", disse Macron.

"Não é aceitável que se viole ou ameace o espaço marítimo de um Estado-membro da nossa união. Quem contribui para isso deve ser sancionado", acrescentou.

Estes comentários são "nulos e sem valor" e a ameaça de sanções mencionada pelo presidente francês "não levará a nada", disse o porta-voz do ministério turco das Relações Exteriores, Hami Aksoy.

"A França deveria parar de se irritar e, ao contrário, aplicar as políticas sensatas e racionais", acrescentou Aksoy.

Na quarta-feira, a Marinha grega foi posta em alerta depois que a Turquia enviou navios militares perto da mais oriental das ilhas gregas, Kastelorizo, para acompanhar um navio de exploração de gás submarino.

Atenas exortou Ancara a "cessar imediatamente suas ações ilegais" que "violam sua soberania e ameaçam a paz e a segurança da região".