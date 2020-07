Banco Africano de Desenvolvimento aprova ajuda de US$ 285 milhões para o G5 Sahel

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou nesta quinta-feira (23) um auxílio de US$ 285 milhões a Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chade para ajudá-los no combate à pandemia do novo coronavírus.

Essa ajuda financeira está dentro de um plano em resposta à COVID-19 de US$ 10 bilhões, lançados por essa instituição em abril.

O Níger receberá um auxílio de US$ 108,8 milhões, Burkina Faso US$ 54,6 milhões e o Mali US$ 48,9 milhões, na forma de empréstimos e doações, segundo o banco informou em comunicado.

Em formato de doações, o Chade receberá US$ 61,2 milhões, e a Mauritânia US$ 10,2 milhões.

"O conselho de administração do BAD aprovou um apoio orçamentário de US$ 284,8 milhões para ajudar nos esforços dos países do G5 Sahel [Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Chade], melhorando seus planos de resposta à COVID-19 e de retomada econômica", explicou o comunicado.

A ajuda "é muito importante para os países do G5 Sahel, que já são afetados por uma tripla crise: climática, humanitária e de segurança", ressaltou Marie-Laure Akin Olugbade, diretora geral do Banco para a África Ocidental, citada no documento.

Com exceção da Mauritânia, nos últimos anos os países do Sahel têm sido alvo de ataques diários dos grupos jihadistas. No momento, o Mali, por sua vez, passa por uma grave crise política.