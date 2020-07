Irã acusa Israel de ter ameaçado avião comercial iraniano

O Irã acusou Israel na noite desta quinta-feira de ter tentado interceptar um avião comercial iraniano, que fazia a rota entre Teerã para Beirute, quando sobrevoava a Síria.

A televisão pública iraniana mostrou um vídeo no qual os passageiros são vistos gritando quando uma aeronave da companhia iraniana Mahan Air parecia tentar escapar de pelo menos dois aviões de combate.

"Quando o avião [iraniano] estava sobrevoando a Síria, o avião de combate do regime sionista se aproximou do avião da Mahan Airlines", segundo a televisão pública.

"Após essa ação perigosa do caça israelense, o piloto da aeronave comercial abaixou rapidamente a altitude do voo para evitar colidir com o caça israelense, ferindo [como consequência] vários passageiros a bordo".

Uma fonte de segurança libanesa deu à AFP em Beirute uma versão semelhante do incidente.

"Um avião iraniano que foi interceptado no espaço aéreo da Síria pousou no aeroporto de Beirute. Há quatro feridos leves entre os passageiros", disse a fonte.