França registra mais de 1.000 novos casos de coronavírus e 10 focos em 24 horas

O número de novos casos confirmados de coronavírus continua a aumentar, anunciou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (23), com "mais de 1.000 novos casos hoje" e "10 novos" surtos detectados nas últimas 24 horas.

Nas últimas semanas, o ministério tem visto uma aceleração de contágios no país, com um aumento de 26% no número de casos em relação à semana passada, comparado aos 18% e 11% registrados nas semanas anteriores, com exceção da Guiana.

"Essa tendência indica que nossos hábitos recentes (relaxamento na aplicação das medidas preventivas, aumento do número de contatos de risco) favorecem há várias semanas a circulação do vírus", informou em comunicado.

"Ao menor sintoma, é mais do que nunca necessário fazer o teste viral, isolar-se antes mesmo de ter um diagnóstico [médico] e aguardar o resultado", para evitar "cadeias de transmissão, às vezes importantes" e prevenir que a epidemia tenha um novo surto", acrescenta a pasta.

Desde a quarta-feira, a epidemia causou 10 mortes nos hospitais franceses, aumentando o número total de mortos para 30.182 no país.

Desde 9 de maio, 570 focos da doença foram detectados, embora 361 não estejam mais ativos, segundo o ministério.

Atualmente, 209 surtos mantêm-se ativos, dez deles detectados nas últimas 24 horas.

Um foco é definido pelo aparecimento de ao menos três casos confirmados ou prováveis em um período de 7 dias, quando pertencem à mesma comunidade ou que participaram da mesma reunião ou espaço.