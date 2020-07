Rei Salman, da Arábia Saudita, faz cirurgia bem-sucedida da vesícula biliar

O rei Salman da Arábia Saudita, de 84 anos, foi submetido nesta quinta-feira (23) a uma cirurgia bem-sucedida para extrair a vesícula biliar, informou a corte real.

As informações sobre a saúde do monarca, que governa o principal exportador de petróleo do mundo e maior economia árabe desde 2015, são raras.

Ele é o segundo monarca da região do Golfo a ser hospitalizado, depois do emir do Kuwait, Jeque Sabah al Ahmad Al Sabah, de 91 anos.

O rei "foi submetido a uma cirurgia laparoscópica para remover sua vesícula biliar no dia de hoje (...) no hospital King Faizal de Riad", disse o comunicado real, divulgado pela agência de imprensa oficial saudita SPA.

O rei permanecerá internado por algum tempo após a cirurgia "bem-sucedida", acrescenta o comunicado.

Durante uma conversa ao telefone, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman "tranquilizou" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a saúde do rei, informou a SPA.

Salman foi hospitalizado na segunda-feira "para fazer alguns exames médicos" devido a uma inflamação da vesícula biliar, segundo a corte real.

Essa internação do rei fez com que o primeiro-ministro do Iraque, Mustafá al Kadhemi, adiasse uma visita à Arábia Saudita programada para a mesma segunda-feira.

Um vídeo divulgado pela imprensa oficial na terça-feira mostrava o rei presidindo desde uma reunião virtual de gabinete dentro do hospital.

Esse vídeo, sem som, teve aparentemente como objetivo dissipar os rumores sobre a saúde do rei.

Em 2017, a Arábia Saudita negou informações da imprensa de que o rei planejava abdicar em favor de seu filho, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, considerado o líder de fato do reino.

Sob o reinado de Salman, a Arábia Saudita lançou reformas econômicas para a era pós-petróleo, mas também adotou uma política externa mais firme e entrou em guerra no vizinho Iêmen, em apoio ao seu regime e contra os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.