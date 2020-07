Pompeo pedirá em discurso que povo chinês faça mudanças no Partido Comunista

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pedirá que o povo chinês altere o comando do Partido Comunista da China, em discurso num tom duro, no qual explicará a postura do governo do presidente Donald Trump a uma posição mais assertiva de Pequim. Segundo um rascunho do discurso, que será feito na tarde desta quinta-feira, 23, Pompeo dirá que o líder chinês, Xi Jinping, é "um crente fiel em uma ideologia totalitária falida".



Pompeo não chegará a pedir explicitamente uma mudança de regime, mas solicitará a países aliados e ao povo chinês que trabalhem com os EUA para mudar o comportamento do Partido Comunista.



O PC chinês "teme as opiniões honestas do povo chinês mais do que qualquer inimigo estrangeiro", deve dizer Pompeo, durante discurso no Richard Nixon Presidential Library and Museum.



Os EUA "precisam também se engajar e fortalecer o povo chinês", dirá o secretário de Estado, segundo o rascunho. O discurso é divulgado em momento de divergências e tensões bilaterais, com as relações atingindo o nível mais baixo em décadas.