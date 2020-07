Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global eleva sua presença no Suriname por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Van Dijk-Silos, sediado em Paramaribo, reforçando ainda mais os recursos jurídicos da organização ao prosseguir em sua rápida expansão pelo Caribe.

Fundado há mais de 20 anos pela Dra. Jennifer Van Dijk-Silos, e liderado pela sócia-gerente Nailah Van Dijk, o escritório oferece serviços jurídicos completos por meio de sua equipe com mais de dez profissionais, orientados amplamente a todos os capítulos da lei civil, prestando serviços em direito comercial, trabalhista e familiar, além de direito internacional, público e privado.

"Temos orgulho pelo nosso serviço ao cliente, pela confiança e conhecimento especializado", disse a sócia-gerente Nailah Van Dijk. "Nossa colaboração com a Andersen Global nos permitirá oferecer as melhores soluções em suas classes aos nossos clientes, expandindo nosso alcance e recursos não só regionalmente, mas por todo o mundo".

"Van Dijk-Silos adiciona outra dimensão à nossa expansão pelo Caribe e solidifica ainda mais nossa presença neste importante mercado", disse Mark Vorsatz, Presidente e diretor executivo da Andersen Global. "Nailah e sua equipe demonstram os mais altos padrões profissionais e enfatizam a transparência e a independência ao cuidar dos assuntos de seus clientes. Tenho confiança de que poderemos trabalhar juntos para expandir a plataforma e os recursos do grupo nesta região, enquanto os integramos à nossa estratégia global".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 183 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

