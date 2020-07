Comunicado do Business Wire :Biolog-id

A Biolog-id, LLC, líder mundial em soluções conectadas para produtos derivados de sangue, e o South Texas Blood & Tissue Center, fornecedor líder de produtos derivados de sangue em todo o sul do Texas (EUA) e além, marcam três meses de utilização bem-sucedida da solução dedicada de plasma convalescente da Biolog-id em sua cadeia de suprimentos. A solução implementada fornece visibilidade em tempo real do plasma convalescente desde a coleta até a distribuição, agilizando o inventário, melhorando a eficiência e, finalmente, maximizando o retorno da doação. Uma melhor visibilidade do inventário facilita o gerenciamento eficiente do plasma convalescente e aumenta a disponibilidade desses anticorpos escassos e valiosos para os pacientes com COVID-19 que precisam deles.

"Foi fundamental para nossa equipe garantir que a solução da Biolog-id pudesse se adaptar às rápidas mudanças nas condições de fabricação, regulamentação e comercialização para esta categoria única de produtos", disse Elizabeth Waltman, diretora de Operações do South Texas Blood & Tissue Center. "Três meses depois, podemos apreciar a importância da flexibilidade para o nosso hemocentro e para os pacientes com COVID-19 que confiam em nós."

"Ao abordar a necessidade de uma solução de plasma convalescente, usamos uma abordagem integrada à inovação", afirmou Amit Mayer, vice-presidente de Inovação e Análise da Biolog-id LLC. "Isso nos permitiu aproveitar os elementos existentes de nosso hardware, software e know-how da indústria para desenvolver rapidamente uma solução robusta para um tipo de produto derivado de sangue completamente novo."

"Nossa cultura de colaboração combinou bem com as necessidades do South Texas Blood & Tissue Center e seu desejo de influenciar positivamente os resultados dos pacientes", disse Troy L. Hilsenroth, CEO da Biolog-id LLC. "A solução que implementamos demonstra nosso compromisso conjunto de encontrar novas e melhores maneiras de rastrear, armazenar e distribuir produtos de alto valor na área da saúde."

Sobre a Biolog-idA Biolog-id desenvolveu uma solução inteligente patenteada para o gerenciamento e rastreabilidade de produtos de saúde sensíveis e de alto valor em toda a cadeia de suprimentos hospitalares, para garantir a entrega segura do doador ao paciente. A Biolog-id opera na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Índia e região Ásia-Pacífico e possui 90 funcionários no mundo todo. A Biolog-id é de propriedade de seu fundador, gerentes e dos Fundos Xerys.

URL da empresa: www.biolog-id.com

Sobre o South Texas Blood & Tissue CenterO South Texas Blood & Tissue Center (STBTC) é um hemocentro comunitário sem fins lucrativos que fornece sangue, plasma, plaquetas e outros componentes derivados de sangue para 100 hospitais em 48 municípios do sul do Texas (EUA). É o maior fornecedor de sangue da região. Além disso, recupera e distribui tecido humano doado para transplante. O STBTC tem uma história de 45 anos atendendo à comunidade do sul do Texas. Ele faz parte da família BioBridge Global de organizações sem fins lucrativos, que oferece serviços em medicina regenerativa e pesquisa, incluindo banco de sangue e gerenciamento de recursos; terapia celular; coleta e armazenamento de sangue do cordão umbilical; recuperação e distribuição de tecidos humanos doados para transplante; e testes de produtos derivados de sangue e plasma para ajudar pacientes nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O STBTC possui sete salas de doadores no sul do Texas e realiza centenas de unidades de sangue móveis a cada ano. O site do STBTC é o SouthTexasBlood.org.

URL da empresa:www.southtexasblood.org

