Emir do Kuwait viaja aos Estados Unidos para tratamento médico

O emir do Kuwait, o xeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, de 91 anos, viajou aos Estados Unidos para "continuar seu tratamento médico", depois de passar por uma "cirurgia de sucesso" em seu país, anunciou nesta quinta-feira (23) seu gabinete.

O chefe de Estado deste rico país petrolífero do Golfo, no poder desde 2006, foi hospitalizado no sábado e alguns de seus poderes foram transferidos "temporariamente" ao príncipe herdeiro, o xeque Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

O emir "deixou o país hoje ao amanhecer para ir aos Estados Unidos para completar seu tratamento médico", informou seu gabinete, citado pela agência oficial Kuna.

Antes, seus colaboradores anunciaram que "por conselho de sua equipe médica e para dar sequência ao tratamento, depois de ser submetido a uma operação com sucesso", o emir viajaria aos Estados Unidos, onde já havia realizou exames médicos em setembro de 2019.

O xeque Sabah, considerado o artífice da política exterior do Kuwait moderno, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos.

Em 2002, teve o apêndice retirado e, em fevereiro de 2000, colocou um marca-passo. Em 2007, operou o trato urinário em um hospital americano.

Considerado um conciliador no Golfo, região envolvida a décadas em embates políticos, o xeque Sabah é um grande aliado de Estados Unidos e Arábia Saudita, mas também mantém boas relações com o rival destes dois países, o Irã.