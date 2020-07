New York Times adquire produtora do podcast viral 'Serial'

O The New York Times anunciou nesta quarta-feira (22) ter adquirido a Serial Productions, empresa responsável por um dos primeiros podcasts de grande sucesso no mundo, o "Serial", dando um novo sinal da ambição desta nova plataforma, cada vez mais consolidada.

Fundada pelos produtores do programa de rádio pública americana "This American Life", a Serial Productions é um dos grandes responsáveis por elevar os podcasts a um novo patamar com "Serial", lançado em 2014.

A programa popularizou o gênero chamado "true crime", séries documentais que abordam casos criminais, mas que muitas vezes embarcam em uma contra-investigação.

Ao examinar o caso de Adnan Syed, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada, "Serial" provocou a reabertura do caso pela justiça americana. O acusado se declara inocente.

O caso foi parar na Suprema Corte de Justiça, que no ano passado rejeitou a possibilidade de iniciar um novo julgamento.

O podcast teve mais duas temporadas sobre outros temas.

Entre eles estava o "S-Town", outro programa produzido pela Serial Productions. Suas quatros temporadas foram baixadas mais de 625 milhões de vezes até o momento, um recorde para este tipo de produto.

Após a aquisição, por uma valor que não foi revelado, a Serial Productions continuará produzindo podcasts com a sua marca, mas terá a força promocional do The New York Times, segundo comunicado publicado nesta quarta-feira.

O primeiro programa sob a tutela do grupo nova-iorquino será lançado em 30 de julho e se chamará "Nice White Parents", sobre o papel das famílias brancas na estruturação da escola pública pública americana.

O New York Times iniciou a aventura nos podcasts em 2017 com o programa de notícias diário "The Daily", que se tornou rapidamente um dos mais populares dos Estados Unidos, com média de dois milhões de downloads por dia.