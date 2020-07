Câmara de Representantes dos EUA aprova tirar estátuas confederadas do Capitólio

A Câmara de Representantes (deputados) dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (22) a remoção das estátuas dos líderes confederados do prédio do Capitólio em Washington. A iniciativa nasceu com os protestos antirracistas das últimas semanas.

A lei aprovada pela Câmara, onde os democratas são maioria, determina que os arquitetos do Capitólio identifiquem e retirem pelo menos 10 estátuas, incluindo a do general Robert E. Lee. Ele foi o líder militar dos confederados, que lutaram por uma secessão de Washington por se oporem ao fim da escravidão.

Foram 305 votos favoráveis à medida e 113 contrários. A proposta segue para o Senado, onde os republicanos são maioria, e seu destino é incerto. Se aprovada pelas duas casas legislativas, a lei precisaria da assinatura do presidente Donald Trump, que é contra eliminar os símbolos confederados.

A morte de George Floyd, em 25 de maio, fomentou um profundo debate nos Estados Unidos sobre as desigualdades sofridas pela população negra. Os símbolos da Confederação - extinta após a guerra civil em 1865 - fazem parte dessa discussão.

"Hoje votamos para remover as estátuas que representam o ódio e o racismo, dando um passo importante para nos livrarmos do ódio", disse a deputada Barbara Lee, uma congressista negra da Califórnia. Para sua colega Karen Bass, representante da Liga dos Congressistas Negros, essas estátuas são uma "aceitação da supremacia branca".