Incêndio em pinheiral próximo à cidade grega de Corinto

Um incêndio em uma floresta de pinheiros, ampliado por causa dos ventos fortes perto de Corinto, no sudoeste da Grécia, levou à evacuação preventiva de casas, um lar para deficientes e um acampamento de férias nesta quarta-feira (22), anunciou a agência grega ANA.

A fumaça era visível a cerca de sessenta quilômetros ao sul da península do Peloponeso. À tarde, cerca de 180 bombeiros combateram o incêndio, com a ajuda de aproximadamente quarenta caminhões, seis aviões e oito helicópteros, que devem suspender o trabalho à noite.

Os ventos fortes que sopravam na Grécia nesta quarta-feira tornaram o trabalho dos bombeiros mais difícil.

"Embora não haja mais uma frente ativa, o incêndio continua em várias zonas espalhadas, em um amplo perímetro", explicou o porta-voz da brigada de incêndio, Vassilis Vathrakogiannis, à ANA.

Anteriormente, as autoridades já haviam evacuado um lar para pessoas com deficiência, além de três pequenos povoados e um acampamento de férias para crianças localizado perto da área onde estão as chamas.

Dois anos após o fatal incêndio em Mati, a nordeste de Atenas, vários incêndios na região do Peloponeso, especialmente perto do sítio arqueológico de Olímpia, assim como na ilha de Lesbos, no mar Egeu, pareceram ter sido controlados de forma tardia.

O incêndio declarado nesta quarta-feira em Creta, no entanto, foi controlado de forma parcial no final desta tarde, por causa dos fortes ventos.

No verão grego, os incêndios ocorrem com frequência. As temperaturas são muito altas para a região, acima dos 30º C.

Em 23 de julho de 2018, o incêndio mais mortal nas últimas décadas no país causou 102 mortes, e deixou a maioria das casas em Mati queimadas, além de carbonizar um resort à beira-mar, cerca de 30 km a nordeste da capital grega.