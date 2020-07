Seis em cada 10 infectados por coronavírus descumpriram isolamento no Equador

Seis em cada 10 infectados pelo novo coronavírus no Equador descumpriram em junho o isolamento obrigatório, o que resultou no crescimento do número de casos, informou nesta quarta-feira o vice-ministro da Saúde do país, Xavier Solórzano.

"Em maio, tivemos 54% das pessoas infectadas que desrespeitaram o isolamento por até sete horas diárias. Em junho, este percentual subiu para 59,5%, seis em cada 10", assinalou o vice-ministro em entrevista ao canal Ecuavisa.

O Equador tem 17,5 milhões de habitantes e registra 77,3 mil casos de Covid-19, com mais de 5,4 mil mortos. Quito é a cidade onde as infecções mais aumentaram nas últimas semanas. A capital equatoriana, com 11.741 casos, está a 29 de igualar a cifra de Guayaquil, um dos primeiros focos da doença na América Latina.

Segundo Solórzano, na capital, de 2,8 milhões de habitantes, 78% das pessoas não querem aceitar o controle de mobilidade, o uso da máscara e o distanciamento social. "Conhecemos a velocidade da transmissão e a mesma foi variando porque é diretamente proporcional ao comportamento das pessoas."

Um total de 95% do país, incluindo Quito (com toque de recolher de oito horas), encontra-se no nível amarelo, um nível intermediário de alerta. O governo equatoriano começou em maio a flexibilizar a quarentena. O país se encontra desde março em estado de exceção, medida que se estenderá, a princípio, até agosto.