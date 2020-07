As ações de Wall Street terminaram uma sessão instável mais alta na quarta-feira, com os investidores avaliando os progressos em direção a uma vacina contra o coronavírus e as o agravamento das relações entre Estados Unidos e China.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,6%, fechando a 27.005,73 unidades.

O índice ampliado S&P; 500 também subiu 0,6%, a 3.276,05 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index, avançou 0,2%, a 10.706,13 unidade.