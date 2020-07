Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, líder em fornecer armazenamento de backup em camadas, estabeleceu hoje o recorde de sua oferta que compete com os dispositivos de desduplicação Dell EMC Data Domain. Em uma apresentação recente ao canal de revendedores, a Dell discutiu a linha de produtos da linha de armazenamento de backup da ExaGrid, sendo que algumas das informações apresentadas estavam desatualizadas ou imprecisas segundo a ExaGrid. Embora a ExaGrid respeite o profissionalismo e a proficiência técnica da Dell, algumas declarações não estavam alinhadas com o que a ExaGrid oferece.

Aqui estão 8 notáveis correções:

- O processo exclusivo de desduplicação adaptativa da ExaGrid fornece desduplicação em paralelo com os backups, resultando em backups três vezes mais rápidos que outras soluções, não sendo pós-processo.

- Um sistema da ExaGrid pode ser expandido para um backup completo de 2 PB, com até 32 dispositivos em um único sistema a uma taxa de ingestão de 432 TB/h.

- A taxa de transferência da ExaGrid é superior a 300 TB/h, no mesmo 1.5 PB em que o Dell DD9900 está classificado em 94/TB com o DD Boost.

- Com a cópia mais recente de todos os backups armazenados na zona de patamar exclusiva do cache de disco ExaGrid, as inicializações da VM e as restaurações de dados são 20 vezes mais rápidas que as outras soluções.

- A arquitetura em expansão da ExaGrid acrescenta computação com capacidade para manter o tamanho fixo da janela de backup à medida que os dados aumentam.

- A tecnologia de expansão ExaGrid incorpora balanceamento de carga automático e desduplicação global com uma única interface do usuário para facilitar o gerenciamento de backup.

- A ExaGrid possui gerenciamento automatizado de tarefas com Veeam SOBR, Oracle RMAN Channels, Commvault Spill & Fill, entre outros recursos.

- A ExaGrid também replica dados fora do local, criptografa os dados e oferece o mesmo RPO no site de DR.

A resposta é o teste lado a lado para obter resultados do mundo real:

A ExaGrid incentiva todos os revendedores a fazer com que seus clientes testem diferentes soluções de backup lado a lado. Muitos dos clientes recém-adquiridos da ExaGrid estão substituindo os dispositivos Dell EMC Data Domain devido a estes resultados de teste. A ExaGrid vence a maior parte do tempo quando uma prova de conceito (POC) é concluída.

"Estamos substituindo o armazenamento primário de baixo custo (da Dell, HPE e NTAP), bem como os dispositivos Dell Data Domain, HPE StoreOnce e Veritas por trás do Veritas NetBackup, Commvault, Oracle RMAN, Veeam e muitos outros aplicativos de backup, já que a ExaGrid é de longe mais barata que o disco de baixo custo para retenção a longo prazo e mais rápida para backups e restarações, além de menor custo que os dispositivos de desduplicação", disse Bill Andrews, Diretor Executivo da ExaGrid.

A ExaGrid é diferente ao fornecer armazenamento de backup em camadas com uma zona de patamar de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações mais rápidas e inicializações de VM. Os dados de retenção a longo prazo são colocados em camadas em um repositório de dados desduplicado, o nível de retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em duas camadas fornece o desempenho mais rápido de backup e restauração com a menor eficiência de armazenamento de custo.

Além disto, a ExaGrid fornece uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui portas de processador, memória e rede, para que, à medida que os dados aumentem, todos os recursos necessários estejam disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Esta abordagem de armazenamento dimensionável elimina atualizações caras em sequência e permite mesclar equipamentos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de dimensionamento horizontal, que elimina a obsolescência do produto e protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de patamar de cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações mais rápidas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de expansão horizontal da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências da ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005633/pt/

Mídia: Kristina O'Connell ExaGrid koconnell@exagrid.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.