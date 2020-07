Novo exame de sangue detecta 5 tipos de câncer de forma precoce

(foto: PxHere)

Cientistas norte-americanos desenvolveram um novo exame de sangue que consegue detectar cinco tipos diferentes de câncer com quase quatro anos de antecedência na comparação com os testes tradicionais.





A pesquisa foi publicada nesta terça-feira (21) pela revista científica Nature após estudo realizado pela Universidade da Califórnia, em San Diego, em uma parceria com a Universidade Fudan, na China, e da start-up internacional Singlera Genomics.





A técnica foi batizada de PanSeer e conseguiu reconhecer de maneira precoce, em pessoas sem sintomas, tumores no estômago, esôfago, colorretal, pulmões e fígado em 91% dos casos. Os tumores surgiram no período de um a quatro anos após o teste.





Ele ainda detectou a doença em 88% dos casos de pessoas que já tinham o diagnóstico confirmado e conseguiu acertar, em 95% das vezes, as pessoas que não desenvolveriam nenhum tipo de câncer no período analisado.





Segundo os especialistas, o PanSeer não "adivinha" quem vai ter câncer, mas sim informa o diagnóstico de pessoas assintomáticas, já que essas pessoas sofrem com alterações na maneira em que o DNA se replica no corpo. A técnica analisa "a metilação do sangue", que sofre alterações no caso da presença da doença.





Com isso, aumentam as possibilidades de sobrevivência de alguém que tenha já um tumor, mas não saiba. A ideia é que, no futuro, esse exame possa ser feito como um check-up anual, ajudando a antecipar tratamentos.





Ao todo, foram submetidos aos testes 605 indivíduos assintomáticos, sendo que 191 desenvolveram algum tipo de câncer. A estes, somaram-se 223 pessoas diagnosticadas. (ANSA)