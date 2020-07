Trump deseja 'o melhor' à ex-namorada de Epstein acusada tráfico de menores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (21) que deseja "o melhor" para a britânica Ghislaine Maxwell, ex-namorada do falecido do financista Jeffrey Epstein, acusada de tráfico sexual de meninas adolescentes, que aguarda seu julgamento na prisão em Nova York.

"Desejo-lhe felicidades, honestamente", disse Trump quando perguntado em uma entrevista coletiva se acredita que Maxwell colaborará com os promotores, dando-lhes informações que incriminam amigos poderosos em troca de uma sentença reduzida.

"Encontrei-a inúmeras vezes ao longo dos anos, especialmente quando morava em Palm Beach e suponho que morassem em Palm Beach. Mas desejo-lhe o melhor, não importa o que aconteça", disse Trump.

Maxwell, que pertencia ao jet set britânico e americano e tem 58 anos, declarou-se inocente na última terça-feira de tráfico sexual de meninas para satisfazer os desejos de Epstein. Ela terá que aguardar seu julgamento na prisão, pois um juiz de Nova York rejeitou sua fiança.

Os promotores acusam a filha do magnata da imprensa britânica Robert Maxwell de seis crimes por ajudar Epstein a "recrutar, estabelecer laços emocionais e, finalmente, abusar" de várias menores.

Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores em julho do ano passado e cometeu suicídio um mês depois em uma prisão de Nova York, onde aguardava julgamento.

Maxwell fazia amizade com as meninas, convidava-as para ir ao cinema e fazer compras, e depois as convencia a massagear sexualmente Epstein, com o tronco ou o corpo inteiro nu, em episódios nos quais ele praticava atos sexuais, segundo os promotores.

Os promotores dizem que Maxwell se envolveu algumas vezes em supostos abusos nas mansões de Epstein no Novo México, Palm Beach ou Manhattan. Se for considerada culpada, ela pode pegar até 35 anos de prisão.

Epstein, que morreu aos 66 anos, era gerente de um fundo de investimento e tinha amigos famosos e poderosos, incluindo Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o príncipe Andrew da Grã-Bretanha.

A prisão de Maxwell colocou Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth II, sob suspeitas, que ele nega categoricamente, de ter feito sexo com uma garota de 17 anos apresentada por Epstein.

"Não conheço a situação do príncipe Andrew, simplesmente não sei. Não estou ciente", disse Trump nesta terça-feira.

Os promotores acusam o príncipe de não querer cooperar com a investigação porque não conseguiram interrogá-lo, mas ele nega.