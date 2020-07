Alemã é sequestrada na capital iraquiana

Uma cidadã alemã que trabalha em temas culturais no Iraque foi sequestrada na segunda-feira ao sair do seu escritório no centro de Bagdá, informaram uma fonte de segurança e uma amiga da vítima à AFP.

Hella Mewis, que trabalha em um coletivo de artistas iraquianos conhecido como Tarkib, deixou o local de bicicleta e "dois carros, um deles uma van branca (...) a sequestraram", informou a fonte de segurança.

Policiais da delegacia mais próxima presenciaram o sequestro, mas não intervieram, segundo a fonte.

Mewis não atende o telefone e a embaixada alemã em Bagdá não emitiu declarações a respeito.

Uma amiga de Mewis disse à AFP que a artista tinha mostrado sua preocupação após o assassinato de Hisham al Hashemi, um renomado intelectual iraquiano que havia dado seu apoio aos protestos antigovernamentais no ano passado.

"Ela também estava muito envolvida nos protestos, então estava nervosa após o assassinato" de Hashemi, explicou a amiga, Dhikra Sarsam.

Os protestos que invadiram as ruas de Bagdá e de todo o país desde o ano passado resultaram na morte de pelo menos 550 pessoas, em muitos casos vítimas de tiros de pessoas não identificadas. Dezenas de pessoas também foram sequestradas.