Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC, um dos principais fabricantes de aditivos de metal de primeiro nível que suporta o setor aeroespacial, de defesa e espacial, anunciou hoje que adquiriu uma impressora de feixe de elétrons Q20+ da GE Additive. A máquina recém-adquirida representa a terceira impressora de feixe de elétrons da empresa e a décima nona impressora industrial de metal em geral.

"Nos últimos anos, trabalhamos para qualificar a Q20+ para a indústria aeroespacial e agora temos várias linhas de produtos de estrutura aeroespacial que dependem dessa tecnologia", disse Brian R. Neff, CEO da Sintavia. "A impressão por feixe de elétrons é uma excelente opção para componentes aeroespaciais de titânio complexos, e essa linha de negócios continuará crescendo para nós. Mesmo em um ambiente de fabricação geral difícil, a demanda que vimos por componentes fabricados pela EB é muito encorajadora."

A nova impressora será instalada na fábrica da empresa em Hollywood, Flórida, no início de agosto, ao lado de uma segunda Arcam Q20+, uma Arcam A2X, seis EOS M400s, cinco EOS M290s, três SLM 280s, uma Concept Laser M2 e uma Trumpf TruPrint 3000.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder global na fabricação de aditivos aplicados para a indústria aeroespacial, de defesa e espacial. Com impressoras de alta velocidade ao lado de equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para aplicações aeroespaciais. Membro fundador da Associação de Comércio Verde de Fabricantes de Aditivos, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui várias certificações aeroespaciais de Nadcap e outras. Para mais informações visite http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005928/pt/

Lindsay Lewis, +1 954.474.7800 Gerente de Marketing, Sintavia

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.