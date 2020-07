Onze desaparecidos e seis feridos após queda de helicóptero na zona rebelde na Colômbia

Onze militares estão desaparecidos e seis ficaram feridos após o acidente de um helicóptero Black Hawk, no sudeste da Colômbia, durante uma operação contra um grupo de guerrilha que se marginalizou do processo de paz, informou o Exército nesta terça-feira.

No helicópetro estavam 17 militares, "dos quais seis ficaram feridos e outros 11 estão desaparecidos", disse o alto comando em comunicado, sem especificar se a aeronave caiu ou foi abatida.

As autoridades encontraram o helicóptero em um trecho do rio Inírida, no departamento de Guaviare, onde operam os rebeldes das antigas FARC, que continuaram armadas após a desmobilização da maior parte dos combatentes após o acordo de paz de 2016.

Segundo o Exército colombiano, a aeronave participava de uma operação contra a chamada dissidência das FARC em uma área onde também existem plantações de drogas.

O dispositivo havia sido relatado como desaparecido anteriormente.

"A comissão da Divisão de Aviação de Assalto Aéreo do Exército Nacional está em vigor, iniciando as investigações correspondentes para determinar as circunstâncias de tempo, maneira e local em que os eventos ocorreram", acrescentou a instituição no texto.