China exigirá dos viajantes teste negativo de COVID-19 antes de embarque

Quem viajar para a China deverá apresentar um teste negativo para COVID-19, antes de embarcar em um avião - anunciou Pequim nesta terça-feira (21).

A medida se aplica a todos os passageiros, independentemente de sua nacionalidade. Na prática, por enquanto, ela é voltada, sobretudo, para cidadãos chineses.

Realizado até cinco dias antes do voo, o teste de COVID-19 deve ser apresentado, no caso de estrangeiros, a uma embaixada, ou consulado chinês, explicou a Administração de Aviação Civil da China.

A partir do final de março, a China passou a proibir a entrada de estrangeiros no país, exceto em casos especiais. A prioridade do governo é limitar a chegada de pessoas contaminadas com o novo coronavírus ao território.

Desde o início da crise de saúde, houve mais de 2.000 casos "importados". A maioria correspondia à volta de chineses para casa, em meio a uma pandemia que continua sendo virulenta em nível internacional.